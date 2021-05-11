الدبيبة يقوم بتسمية رئيس للهيئة العامة المعلومات

أصدر اليوم الثلاثاء 11 مايو 2021 مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية برئاسة “عبد الحميد الدبيبة” قرار الحكومة رقم (81) لهذا العام.

وذلك بتعيين “عبد الباسط سالم الباعور” رئيساً للهيئة العامة للمعلومات، على أن يتم العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

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