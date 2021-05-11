اقتصاد

البوسيفي يكشف لـ218 عدد المستفيدين من منحة الزوجة والأبناء

تم النشر منذُ 33 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشف مدير مشروع علاوة الزوجة والأبناء في وزارة الشؤون الاجتماعية على البوسيفي عدد المستفيدين من المنحة هذا العام.

وقال البوسيفي في تصريح خاص لقناة “218” بأن مليونا و158 ألف و914 رب أسرة يمكنهم الاستفادة من علاوة الزوجة والأبناء ممن تنطبق عليهم أحكام القانون.

وأضاف البوسيفي أن القيمة المخصصة لتغطية علاوة الزوجة والأبناء عن ثلاثة الأشهر الأولى من هذا العام بلغ أكثر من مليار دينار.

وأوضح مدير مشروع علاوة الزوجة والأبناء ان كافة المصارف مازالت تعمل بنسق ثابت في تسيير وتمرير المعاملات لصالح المواطنين وفقا لأحكام القانون.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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