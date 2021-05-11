البوسيفي يكشف لـ218 عدد المستفيدين من منحة الزوجة والأبناء

كشف مدير مشروع علاوة الزوجة والأبناء في وزارة الشؤون الاجتماعية على البوسيفي عدد المستفيدين من المنحة هذا العام.

وقال البوسيفي في تصريح خاص لقناة “218” بأن مليونا و158 ألف و914 رب أسرة يمكنهم الاستفادة من علاوة الزوجة والأبناء ممن تنطبق عليهم أحكام القانون.

وأضاف البوسيفي أن القيمة المخصصة لتغطية علاوة الزوجة والأبناء عن ثلاثة الأشهر الأولى من هذا العام بلغ أكثر من مليار دينار.

وأوضح مدير مشروع علاوة الزوجة والأبناء ان كافة المصارف مازالت تعمل بنسق ثابت في تسيير وتمرير المعاملات لصالح المواطنين وفقا لأحكام القانون.

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