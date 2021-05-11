صيانة طائرة ودخولها للخدمة تابعة للخطوط الإفريقية

أخبار ليبيا 24 – خبر

أعلنت شركة الخطوط الجوية الإفريقية الانتهاء من صيانة طائرة نوع “A320” لتكون بذلك الطائرة الخامسة التي تدخل الخدمة في أسطول شركة الخطوط الجوية الأفريقية.

وبين المكتب الإعلامي لشركة الخطوط الإفريقية أنه جرى اليوم الثلاثاء بحظيرة الصيانة للشركة اختبار منظومة العجلات الخاصة بإحدى طائرات الشركة نوع A320، التي تم استبدالها بالكامل من قبل مهندسي الشركة، لتنتهي أعمال الصيانة لهذه الطائرة بحيث تكون الطائرة الخامسة العاملة في أسطول شركة الخطوط الجوية الأفريقية.

وحظر عملية الاختبار وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الشهوبي” ومجلس إدارة الشركة الليبية الأفريقية للطيران القابضة ومجلس إدارة الشركة ومدير عام مطار معيتيقة الدولي.

واستمع وزير المواصلات والحضور إلى شرح واف من مدير عام الشركة خليل المجعي عن تطور أعمال الصيانة التي تمت خلال المدة الماضية والتي نتج عنها تحسن كفاءة الأسطول والقدرة على التشغيل في الفترات القادمة دون معوقات أو صعوبات، مُضيفاً أن هناك طائرة أخرى قيد الصيانة بالخارج ستنظم إلى أسطول الشركة خلال الأسابيع القريبة القادمة.

ولفتت الشركة إلى أن الفرق الفنية بشركة الخطوط الجوية الأفريقية قامت بتغيير عدد خمس منظومات هبوط للطائرات واستبدال عدد من المحركات، وقد تمت هذه الأعمال بكفاءة عالية ووفق المتطلبات والمعايير الدولية الخاصة بأعمال صيانة الطائرات.