بالوثائق والصكوك..الديوان يكشف تصرف بعيو بتحويل أموال من شركة الحوار الإعلامي إلى حساباته الشخصية

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على نسخة من وثائق تفيد برفع التجميد عن شركة الحوار الإعلامي التي كشف عنها ديوان المحاسبة في مراسلة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية أنها لأبناء محمد بعيو رئيس مؤسسة الإعلام .

وقد ثبت للديوان بعد فحص عينة من الصكوك المسحوبة من أحد المصارف أنها مسحوبة لصالح شركة الحوار للإعلام التنموي التي يملكها أحد أبناء “بعيو” وقد حُوّلت هذه الأموال من حسابات الشركة إلى حساباته الشخصية.

وكان رئيس مجلس الإدارة بشركة الحوار للإعلام التنموي قد وجه إلى مدير مصرف الجمهورية فرع جنوب طرابلس مراسلة تفيد على بالتحفظ على حساب جاري بإسمها تحت الرقم 207-3317وكذلك نظرا لتوقف الحساب وتم إيقافه بالمنظومة المصرفية.

كذلك طالب إعادة تفعيله أو فتح حساب جديد بإسم الشركة وإحالة ما قد يكون بالحساب المغلق من أرصدة إليه مع تخويل محمد عمر بعيو بالتوقيع على الحساب.









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