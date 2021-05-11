بالوثائق والصكوك..الديوان يكشف تصرف بعيو بتحويل أموال من شركة الحوار الإعلامي إلى حساباته الشخصية

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على نسخة من وثائق تفيد برفع التجميد عن شركة الحوار الإعلامي التي كشف عنها ديوان المحاسبة في مراسلة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية أنها لأبناء محمد بعيو رئيس مؤسسة الإعلام .
وقد ثبت للديوان بعد فحص عينة من الصكوك المسحوبة من أحد المصارف أنها مسحوبة لصالح شركة الحوار للإعلام التنموي التي يملكها أحد أبناء “بعيو” وقد حُوّلت هذه الأموال من حسابات الشركة إلى حساباته الشخصية.
وكان رئيس مجلس الإدارة بشركة الحوار للإعلام التنموي قد وجه إلى مدير مصرف الجمهورية فرع جنوب طرابلس مراسلة تفيد على بالتحفظ على حساب جاري بإسمها تحت الرقم 207-3317وكذلك نظرا لتوقف الحساب وتم إيقافه بالمنظومة المصرفية.
كذلك طالب إعادة تفعيله أو فتح حساب جديد بإسم الشركة وإحالة ما قد يكون بالحساب المغلق من أرصدة إليه مع تخويل محمد عمر بعيو بالتوقيع على الحساب.
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