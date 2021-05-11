خلال زيارة لها إلى مالطا.. نجلاء المنقوش تجتمع مع وزيري الخارجية والمالية المالطيين لمناقشة جملة من المواضيع

عقدت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي “نجلاء المنقوش” اجتماعا، مع وزيري الخارجية والمالية المالطيين “ايفاريست بارتولو” “وكلايد كورونا” خلال زيارة لها بالعاصمة المالطية فاليتا.

وتناول الاجتماع مناقشة ملف مكافحة الهجرة غير النظامية، وحماية الحدود، بالإضافة إلى أهمية استئناف الرحلات الجوية بين مالطا وليبيا بهدف فتح أبواب التجارة والاستثمار.

كما اتفق الجانبان على العمل لعقد منتدى اقتصادي بين الغرف التجارية ومجلس رجال الأعمال في البلدين لتعزيز ودعم التعاون الثنائي في مجالات الاقتصاد والتجارة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجال مكافحة تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية والجريمة المنظمة ومراقبة الحدود البحرية والجوية وتهريب الوقود.

وكذلك تطرق الاجتماع مناقشة عن الروابط التجارية التاريخية بين البلدين، وأعربوا عن التزامهم بتعزيز العمليات التجارية للشركات المالطية في ليبيا، وتسهيل الاستثمارات الجديدة التي ستكون مفيدة لمالطا وليبيا.

ومن جهتها أكدت وزيرة الخارجية على ضرورة الاهتمام بالجالية الليبية المتواجدة في مالطا وحثت الحكومة المالطية على تذليل الصعوبات والمشاكل الخاصة بالجالية الليبية في مالطا خاصة الطلبة من حيث تسهيل إجراءات إصدار الإقامة وتأشيرات الدخول، ودعت أيضاً الجانب المالطي إلى السعي لحل قضية الطائرتين الليبيتين من نوع جلوبال 5000 المحتجزتين والمملوكتين لشركة المتحدة للطيران، والموجودتين حاليا في مالطا لغرض الصيانة .

كما حثت الوزيرة الحكومة المالطية على الإسراع في تحديد موعد للتوقيع على مذكرة التفاهم المقدمة من الجانب الليبي حول التعاون الجمركي، وكذلك وضع آلية مناسبة للحد من ظاهرة تهريب البضائع والمخدرات، وتبادل المعلومات الأمنية البلدين، تنفيذا للاتفاقية التجارية الموقعة بين البلدين في 1971/7/7 بالإضافة إلى استئناف العمل بسفارتهم بطرابلس والعمل على فتح قنصليات في بنغازي ومصراتة.

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