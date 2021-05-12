ميناء الحريقة: شحن 25000 طن متري من الزيت الثقيل

أعلنت الشركة العامة لأعمال القطر والإنقاذ والخدمات البحرية، عن وصول ناقلة نفط إلى أرصفة ميناء الحريقة النفطي.

وبحسب بيان الشركة، فإن الناقلة التي تحمل اسم أيبلا رست على رصيف شركة البريقة لتسويق النفط بميناء الحريقة النفطي، لشحن حوالي خمسة وعشرين ألف طن متري من مادة زيت ثقيل، وذلك بعد تقديم الخدمات البحرية من قبل القاطرات وقوارب الإرشاد التابعة للشركة.

وفي وقت سابق، أعلنت الشركة العامة لأعمال القطر والإنقاذ والخدمات البحرية، عن إبحار الناقلة بيتاليدي، من على أرصفة شركة الخليج العربي بميناء الحريقة النفطي بعد ان لشحن مليون برميل نفط خام.

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