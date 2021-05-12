شركة الكهرباء توضح بشأن ساعات طرح الأحمال لليوم الاربعاء 12 مايو

أوضحت الشركة العامة للكهرباء، في بيان لها بشأن ساعات طرح الأحمال اليوم الاربعاء 12 مايو 2021، في جميع المناطق.

وقالت شركة الكهرباء في نشرتها اليومية الصادرة اليوم والمنشورة على صفحتها الرسمية في موقع فيسوك، أنه ( لا يــــوجد) ساعات طرح الأحمال على مناطق الجناح الغربي والجنوبي.

كما ( لا توجــد) اي ساعات طرح الاحمال في الجناج الشرقي .

وشددت الشركة في بيان لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، على ضرورة الانتباه إلى أي متغيرات مستجدة على الشبكة.

ودعت الشركة العامة إلى تقديم شكاوى في حال زيادة عدد ساعات طرح الأحمال عن المدة المقررة، بالاتصال بالأرقام : 0215825209 / 0214445042 / 0214800990.

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