وزير الاقتصاد والتجارة يؤكد ضرورة فتح مطار القاهرة للطيران الليبي

أكد وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، ضرورة فتح مطار القاهرة أمام حركة الطيران وتسيير الرحلات بين البلدين وتسهيل إجراءات دخول المواطنين عبر كافة المنافذ.

جاء ذلك في اجتماع للحويج مع السفير المصري لدى ليبيا محمد سليم، حيث ناقشا الترتيبات التحضيرية لاجتماع اللجنة العليا الليبية المصرية الذي سيعقد خلال الربع الثالث من العام الجاري، إضافة إلى مراجعة وتطوير وتفعيل عدد من الاتفاقيات المبرمة بين البلدين في مجالات الاقتصاد والاستثمار وحرية التنقل والإقامة والتملك.

وحث وزير الاقتصاد والتجارة، الجانب المصري على إقامة معرض المنتجات المصرية بمدينة بنغازي وتنظيم ملتقى رجال الأعمال الليبي المصري على هامش المعرض في إطار تشجيع الاستثمار ودعم الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين.

ودعا الحويج خلال اللقاء، مصر للمشاركة في دورة معرض طرابلس الدولي المزمع إقامتها خلال شهر سبتمبر المقبل بهدف تعزيز التبادل التجاري بين البلدين وإيجاد أسواق خارجية للمنتجات الليبية.

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