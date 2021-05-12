الحويج يؤكد على ضرورة فتح مطار القاهرة أمام حركة الطيران وتسيير الرحلات بين ليبيا ومصر

عقد وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج اجتماعاً مع سفير جمهورية مصر لدى ليبيا محمد سليم لمناقشة الترتيبات التحضيرية لاجتماع اللجنة العليا الليبية المصرية الذي سيعقد خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وذلك لمراجعة وتطوير وتفعيل عدد من الإتفاقيات المبرمة بين البلدين في مجالات الإقتصاد والإستثمار وحرية التنقل والإقامة والتملك.

وأكد وزير الاقتصاد خلال الاجتماع ضرورة فتح مطار القاهرة أمام حركة الطيران وتسيير الرحلات بين البلدين وتسهيل إجراءات دخول المواطنين عبر كافة المنافذ.

كما حث الحويج الجانب المصري بإقامة معرض المنتجات المصرية بمدينة بنغازي وتنظيم ملتقى رجال الأعمال الليبي المصري على هامش المعرض في إطار تشجيع الإستثمار .

بالإضافة إلى دعم الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين، مع دعوتهم للمشاركة في دورة معرض طرابلس الدولي المزمع إقامتها خلال شهر سبتمبر لعام 2021 م بهدف تعزيز التبادل التجاري بين البلدين وإيجاد أسواق خارجية للمنتجات الليبية.

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