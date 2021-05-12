خلال زيارته لبلدية العزيزية الكبرى..الدبيبة يؤكد على أن الحكومة ماضية في صيانة وتطوير المناطق المتضررة

قام رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” بزيارة تفقدية لبلديات العزيزية الكبرى يوم الثلاثاء الحادي عشر من مايو الجاري، برفقة وزير الاقتصاد والتجارة “محمد الحويج”، إلتقى خلالها أعضاء مجلس النواب عن منطقة العزيزية والنواحي الأربعة وعمداء البلديات ومشائخ وأعيان المنطقة.

حيث تم خلال الزيارة تفقد عدد من المواقع الصناعية ببلدية السواني ومرافق تعليمية متضررة وسط مدينة العزيزية وكذلك إطلع الوفد على الموقع المخصص لمدينة المعارض المتعاقد على تنفيذها بمنطقة غوط ابوساق.

وتم أيضاً عقد لقاء مع نواب وعمداء المنطقة، نوقش خلاله دراسة المشروعات المتوقفة أو الجديدة بالمنطقة في مجالات الصحة والإسكان والاقتصاد والعدل والبنية التحتية ووضع برنامج لتنفيذها.

وأكد الدبيبة خلال زيارته أن حكومة الوحدة الوطنية ماضية في صيانة وتطوير المناطق المتضررة ومعالجة المختنقات التي تواجه البلديات في أداء مهامها وتعمل بكافة الوزارات والمؤسسات على رفع جودة الأداء وتحسين مستوى الخدمات للمواطن وتفعيل صندوق الإعمار والتنمية في مناطق جنوب طرابلس.

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