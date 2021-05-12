المنقوش تدعو مالطا لحل قضية الطائرتين الليبيتين والاهتمام بالجالية الليبية

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دعت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش الجانب المالطي إلى السعي لحل قضية الطائرتين الليبيتين من نوع جلوبال 5000 المحتجزتين والمملوكتين لشركة المتحدة للطيران والموجودتين حاليا في مالطا لغرض الصيانة.

وحثت المنقوش الحكومة المالطية خلال اجتماعها مع وزيري الخارجية والمالية المالطيين إيفاريست بارتولو وكلايد كورونا على الإسراع في تحديد موعد للتوقيع على مذكرة التفاهم المقدمة من الجانب الليبي حول التعاون الجمركي.

وشددت وزيرة الخارجية على ضرورة وضع آلية مناسبة للحد من ظاهرة تهريب البضائع والمخدرات، وتبادل المعلومات الأمنية البلدين، تنفيذا للاتفاقية التجارية الموقعة بين البلدين في 1971/7/7.

وأكدت المنقوش على الاهتمام بالجالية الليبية المتواجدة في مالطا وحثت الحكومة المالطية على تذليل الصعوبات والمشاكل الخاصة بها خاصة الطلبة من حيث تسهيل إجراءات إصدار الإقامة وتأشيرات الدخول.

من جهته أكد وزير الخارجية المالطي أن بلاده ستواصل العمل من أجل السلام والاستقرار في ليبيا حتى تتمكن من التمتع بثرواتها، مشيرا إلى أن مالطا ستظل مفتوحة للعمل كجسر بين ليبيا وبقية أوروبا لتحقيق الأمن والسلام في البحر الأبيض المتوسط وأوروبا.

وأكد الوزيران المالطيان استئناف العمل بسفارتهم في طرابلس والعمل على فتح قنصليات في بنغازي ومصراتة.

وكانت المنقوش بحثت مع الوزيرين المالطيين بالعاصمة المالطية فاليتا مكافحة الهجرة غير النظامية، وحماية الحدود، وأهمية استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا ومالطا بهدف فتح أبواب التجارة والاستثمار.

واتفق الجانبان على العمل لعقد منتدى اقتصادي بين الغرف التجارية ومجلس رجال الأعمال في البلدين لتعزيز ودعم التعاون الثنائي في مجالات الاقتصاد والتجارة.

وأكد الجانبان كذلك على تعزيز التعاون في مجال مكافحة تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية والجريمة المنظمة ومراقبة الحدود البحرية والجوية وتهريب الوقود.

وأعرب الوزراء عن التزامهم بتعزيز العمليات التجارية للشركات المالطية في ليبيا، وتسهيل الاستثمارات الجديدة التي ستكون مفيدة لمالطا وليبيا، لافتين إلى الروابط التجارية التاريخية بين البلدين.