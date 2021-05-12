الحويج يؤكد على فتح مطار القاهرة وتسيير الرحلات بين ليبيا ومصر

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أكد وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج اليوم الأربعاء على فتح مطار القاهرة أمام حركة الطيران وتسيير الرحلات بين ليبيا ومصر.

وشدد الحويج خلال الاجتماع مع سفير جمهورية مصر لدى ليبيا محمد سليم على ضرورة تسهيل إجراءات دخول المواطنين عبر كافة المنافذ.

وحث وزير الاقتصاد الجانب المصري بإقامة معرض المنتجات المصرية بمدينة بنغازي وتنظيم ملتقى رجال الأعمال الليبي المصري على هامش المعرض في إطار تشجيع الاستثمار.

ودعا إلى دعم الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين، مع دعوتهم للمشاركة في دورة معرض طرابلس الدولي المزمع إقامتها خلال شهر سبتمبر لعام 2021 م بهدف تعزيز التبادل التجاري بين البلدين وإيجاد أسواق خارجية للمنتجات الليبية.

وناقش وزير الحويج خلال اللقاء أيضًا الترتيبات التحضيرية لاجتماع اللجنة العليا الليبية المصرية الذي سيعقد خلال الربع الثالث من العام الجاري لمراجعة وتطوير وتفعيل عدد من الاتفاقيات المبرمة بين البلدين في مجالات الاقتصاد والاستثمار وحرية التنقل والإقامة والتملك.