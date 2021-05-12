بالصور.. مسؤول مصرفي يكشف عن تداول عملة مزورة .. وهذه التفاصيل

كشف مدير مصرف الجمهورية فرع أحمد الشريف “امحمد الدريني” خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أنّه يتم تداول عملة محلية مزوّرة هذه الأيام.

وأوضح الفروقات بين العُملة الصحيحة والمزورة، حيث أظهرت الفروقات في فئة (10) دينار أنّ المزورة منها يوجد بها ختم مهترئ هافت الملامح عكس الصحيحة، كذلك اختلاف الخط في كتابة “Central bank of Libya” من الناحية الانجليزية للعملة.

أمّا عن العُملة فئة (20) دينار فيتبين الاختلاف من الناحية العربية للطبعة حيث يظهر الختم الجانبي بجودة سيئة وغير واضح في النسخة المزوّرة عكس العُملة الصحيحة.

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