خاص: دعوة هامة لاجتماع مجلس إدارة مصرف المركزي .. تعرف على بنوده

دعا أمين سر مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي أعضاء مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي إلى حضور اجتماع مجلس الإدارة الأول لعام 2021 وذلك يوم الخميس الموافق 3 يونيو 2021 .

وتتضمن بنود الاجتماع استعراض تقرير اللجنة الفنية المكلفة بتوحيد سعر الصرف حول الموضوعات المحالة إليها .

وكان عضو اللجنة الفنية المكلفة بدراسة وتقييم نتائج سعر الصرف بطرابلس قد أوضح في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية أن مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي أحال إلى اللجنة دراسة ثلاثة موضوعات سبق وإن أدرجت من ضمن جدول أعمال المجلس الذي تم تأجيل انعقاده وهذه الموضوعات تتضمن تقديم تصور وآلية تضمن وتسهل قبول صكوك المقاصة بين المصارف ، وتقديم تصور بشأن استئناف الحوالات المباشرة لصغار التجار بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة ، بالإضافة إلى تقييم نتائج سعر الصرف خلال الفترة الماضية وتقديم مقترحات بالخصوص .

هذا وستباشر اللجنة أعمالها بعد عيد الفطر المبارك وتقديم نتائج أعمالها إلى مجلس الإدارة نهاية شهر مايو 2021 .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية