مسؤول مصرفي يشير إلى تداول عملة مزورة

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قال مدير مصرف الجمهورية فرع أحمد الشريف امحمد الدريني اليوم الأربعاء إنه يتم تداول عملة محلية مزوّرة هذه الأيام.

وأضاف الدريني بحسب – صحيفة صدى الاقتصادية – أن العُملة المزورة المتداولة من فئة (10) دينار وفئة (20) دينار.

وأوضح مدير المصرف أنه أظهرت الفروقات في فئة (10) دينار أنّ المزورة منها يوجد بها ختم مهترئ هافت الملامح عكس الصحيحة، كذلك اختلاف الخط في كتابة “Central bank of Libya” من الناحية الإنجليزية للعملة.

وأشار إلى أن العُملة فئة (20) دينار فيتبين الاختلاف من الناحية العربية للطبعة حيث يظهر الختم الجانبي بجودة سيئة وغير واضح في النسخة المزوّرة عكس العُملة الصحيحة.