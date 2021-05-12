ماسك يسأل: هل ستصبح تيسلا شريكة لـ”دوج كوين”

عاد من جديد رجل الأعمال ورئيس شركة تيسلا إيلون ماسك للحديث عن العملة الرقمية “دوج كوين”، حيث نشر عبر حسابه على موقع “تويتر” استطلاعاً للرأي سأل فيه إلى أي مدى يمكن أن يُنشئ شراكة بين تيسلا ودوج كوين التي بلغت قيمتها 50 سنتاً.

وشارك في الاستطلاع حتى مساء الثلاثاء نحو 3.5 ملايين شخص، وأجاب بنعم نحو 78% منهم، فيما أجاب 22% منهم بـ”لا” والرفض لإنشاء شراكة مع دوج كوين.

وكان إيلون ماسك قد تحدث عن العملة الإكترونية قبل يومين، خلال مشاركة له في برنامج Saturday Night .

وقال حينها إن دوج كوين بمثابة “خدعة”، وفق ما نقلته وكالة “رويترز” للأنباء باعتبار دوج كوين صُمّمت بدون أي خطة، ونشأت عن طريق الصدفة.

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