محمد المنفي يطالب بإعادة إعمار مدينة سرت

توجه رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي والوفد المرافق له اليوم بزيارة تفقدية للمناطق والأحياء السكنية المدمرة بمدينة سرت نتيجة حرب تحرير مدينة سرت من الجماعات الإرهابية عامي 2015و2016.

حيث شملت الجولة الإطلاع على حي الجيزة البحرية التى تضم أكثر من721منزل مدمر وكذلك حي المنارة السكني المدمر بالكامل وحي عمارات 656 شقة طريق الكورنيش البحري.

وطالب المنفي بالاسراع بإعادة أعمار سرت وتعويض أهالي المدينة عما لحق بمنازلهم المدمرة والمتضررة وكذلك طالبوا بإسم أهالي المساكن المدمرة الرئاسي دفع مصاريف بدل الإيجار التى يعانون منها مند سنوات وحتى الأن.

ومن جهته أوضح عميد بلدية سرت مختار المعداني بأن أكثر من ألفين وخمسمائة منزل مدمر بسرت وأن المدينة تعاني من مشاكل اشعاعية سببت فى انتشار وازدياد حالات الإصابة بالأورام بسرت.

وأضاف أيضاً أن أكثر من 550 حالة أورام بسرت وأن مركز سرت لعلاج الأورام يحتاج إلى وقفة ودعم كبيرة من الحكومة.

وأكد المنفي على سعي المجلس الرئاسي وتواصله مع الحكومة ووزارة الشؤون الأجتماعية فى العمل على رفع من معاناة الأهالي المتضررين بسرت من خلال دفع مصاريف بدل الإيجار حتى تساعدهم فى حياتهم المعيشية.

وأضاف قائلاً : الحكومة خصصت مليار دينار لصندوق إعمار سرت يكفل لكافة المواطنين المتضررين حقوقهم فى التعويضات وبدل الإيجار .

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