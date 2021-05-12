خاص: المركزي ينفي لصدى وجود عملة مزورة بالسوق.. ويكشف تفاصيل هامة حيالها

نفى مسؤول بمصرف ليبيا المركزي لصحيفة صدى الاقتصادية بوجود عملة مزورة تتداول في السوق وفقا لماً كشف عليه مدير مصرف الجمهورية فرع أحمد الشريف “امحمد الدريني” خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أنّه يتم تداول عملة محلية مزوّرة هذه الأيام.

كما أكد المركزي أن هذا الخبر عاري عن الصحة وكان من المفترض على مدير فرع المصرف التواصل مع مصرف ليبيا المركزي قبل نشر مثل هذه الأخبار .

وأوضح المركزي أن كلتا العملتين صحيحتين مع اختلاف الشكل و علامات الترميز حيث أن الورقة المعنونة بالاصدار الاول عملة طبعت بفرنسا من قبل المصرف المركزي والعملة المعنونة بالاصدار السابع طبعت بشركة ديلارو الانجليزية .

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