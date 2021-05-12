خاص: الصحاري يكشف تفاصيل تعامله مع الأسر المترتبة عليهم أقساط مع ورود علاوة الزوجة والأبناء بحساباتهم

كشف المدير التنفيذي لمصرف الصحاري “إسماعيل عبد الهادي” في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية عن تنزيل المصرف لعلاوة الزوجة والأبناء في جميع حسابات الزبائن وبكافة فروع البنك .

وتابع بالقول: لدينا 65 ألف أسرة بمصرف الصحاري والقيمة الإجمالية للمنحة 61,800 مليون دينار وباشر عدد كبير من الزبائن السحب بعد ورود الرسائل النصية من البنك لورود العلاوة بحساباتهم .

وكشف عن مراجعة المصرف وتأكده من بعض الحسابات والتي لوحظ بها تكرار من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية وتمت تسويتها وقامو زبائن البنك بالسحب .

وأكد على توفر السيولة بالبنك ، مشيراً إلى أن حتى الزبائن الذين يترتب عليهم التزامات نتيجة لأقساط قام المصرف بصرف العلاوة لهم بدون خصم أي عمولة .

وقال: بعد العيد سننتظر مراجعة علاوة الزوجة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية وسيتم تنزيلها بعد منح الإذن بالخصوص ،ولا يوجد عجز في السيولة بالصحاري ومتوفرة بكافة الفروع .

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