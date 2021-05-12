خاص: الجمهورية يقرر عدم اخضاع علاوة الزوجة والأبناء لأي استقطاعات .. ويكشف تفاصيل هامة حيالها

كشف نائب مدير مصرف الجمهورية “نوري أبوفليجة” في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية عن قيام مصرف الجمهورية بإضافة علاوة الأبناء عن تلاثة أشهر والتي تخص الذكور والإناث تحت سن 18 إلى حسابات الزبائن المستفيدين حسب البيانات الواردة من وزارة الشؤون الاجتماعية بالنسبة لجميع الفروع العاملة بمنظومة الفليكيس كيوب وبياناتها مطابقة .

وتابع بالقول: أما الفروع الغير عاملة بمنظومة فليكيس كيوب تم إحالة البيانات للفروع لاضافتها لحسابات المستفيدين و بالنسبة للعلاوه فإن المصرف قرر عدم اخضاعها لأية استقطاعات و تصرف كاملة من باب المسئولية الاجتماعية.

و فيما يتعلق العلاوه التي لم تضاف للمستفيدين بسبب وجود أخطاء بها من وزارة الشؤون الاجتماعيه سيتم إحالتها إلى وزارة الشؤون الاجتماعية لإتخاذ ما تراه مناسباً .

وحول علاوة الزوجة أكد نائب مدير البنك أن العلاوة الواردة تخص الأبناء الذكور فقط إلى سن 18 أما الزوجة والبنات فلم يتم إحالتها إلى حد الآن .

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