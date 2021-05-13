وزارة الشؤون الاجتماعية: منحة الزوجة والأولاد لا تخضع لأي استقطاعات

أخبارلييا24

كشف مدير مشروع منحة الزوجة والأولاد بوزارة الشؤون الاجتماعية علي البوسيفي اليوم الخميس أن منحة الزوجة والأولاد لا تخضع لأي استقطاعات.

وأضاف البوسيفي أنه حسب ما ورد في قانون منحها وبالاتفاق مع مصرف ليبيا المركزي والمصارف التجارية فإنها لا تخضع لأي استقطاعات وتصرف كاملة للأسر المستفيدة منها.

ونوه مدير المشروع المواطنين في حال وجود خصم من أي مصرف التواصل مع مشروع المنحة بالوزارة مع إحضار ما يثبت الخصم ليتم إرجاع المبلغ المخصوم لصاحب الحساب المستفيد من المنحة.

وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية في حكومة الوحدة الوطنية اليومين الماضيين منصة رقمية لمنحة الزوجة والأولاد تمكن المواطنين التواصل مع الوزارة بخصوصها.

وأضافت الوزارة عبر حسابها الرسم على “فيسبوك” أنه من خلال المنصة يتمكن المواطن من الاستفسار عن البيانات الأسرية الخاصة به والتأكد من صحتها.

وأشارت الوزارة إلى أن لمنصة تساعد في تحديث البيانات المصرفية الخاصة بالمواطن حيث بإمكانه تغيير الحساب المصرفي الذي يرغب في استلام المنحة من خلاله في المراحل القادمة

رابط المنصة

http://wcsg.sa.gov.ly