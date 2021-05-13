ميناء الحريقة يستقبل ناقلة مليونية في أول أيام العيد

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد مصدر مسؤول بميناء الحريقة النفطي في طبرق اليوم الخميس أن الميناء التابع لشركة الخليج استقبل أول أيام العيد الناقلة النفطية ” MELTEMI ” لشحن مليون برميل من النفط الخام في طريقها إلى الصين.

وأضاف المصدر في تصريح خاص لـ”أخبارليبيا24″ أن الإنتاج من حقلي مسلة والسرير وصل اليوم إلى 220 ألف برميل من النفط الخام.

وأشار المصدر إلى أن قسمي الرسو والشحن وعدد من الأقسام تعمل في كل الأوقات وحتى أثناء عطلة عيد الفطر المبارك.

وأفاد المصدر ذاته إلى أنهم يقومون بعمليات الشحن من خلال الخطوات الاحترازية لمكافحة وباء كورونا، مؤكدًا أن المحافظة على البيئة من أولويات الشركة والموقع ولم تسجل علينا اي حالات تلوث في الميناء.

ولفت إلى أن ميناء الحريقة النفطي يستقبل النفط الخام من حقلي مسلة والسرير عبر أنبوب بطول 513 كيلومتر وقطر 34 بوصة.