حكومة الوحدة تسعى لتفعيل صندوق الإعمار والتنمية في طرابلس

تفقّد وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج رفقة رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، بلديات العزيزية الكبرى، ومن ضمنها الموقع المُخصّص لمدينة المعارض المُتعاقد على تنفيذها بمنطقة غوط ابوساق.

الجولة التفقدية، التي شارك فيها أعضاء مجلس النواب عن منطقة العزيزية والنواحي الأربعة وعمداء البلديات؛ تضمنت مناقشة ودراسة المشروعات المتوقفة أو الجديدة بالمنطقة في مجالات الصحة والإسكان والاقتصاد والعدل والبنية التحتية، ووضع برنامج لتنفيذها.

من جهته، أكد “الدبيبة” عزم الحكومة على صيانة وتطوير المناطق المتضررة، وتفعيل صندوق الإعمار والتنمية في مناطق جنوب طرابلس.

وشارك في الجولة التفقدية وزير العدل، وزير الإسكان والتعمير، وزير الصناعة والمعادن، وزير الحكم المحلي، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية