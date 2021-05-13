اقتصاد

ميناء الحريقة يشحن مليون برميل نفط خام

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت الشركة العامة لأعمال القطر والإنقاذ عن وصول ناقلة النفط “ملتيمي”، ورسوها على أرصِفة شركة الخليج العربي، بميناء الحريقة النفطي.

وأفادت الشركة، في بيان لها عبر منصتها الرسمية، أن الناقلة جاءت لشحن مليون برميل نفط خام، وذلك بعد تقديم الخدمات البحرية لها من قبل القاطرة إنقاذ سبعة والقارب إرشاد اثنين والقارب إرشاد خمسة.

وكان الميناء قد شحن، مؤخرًا، حوالي 25 ألف طن متري من مادة زيت ثقيل، على متن الناقلة التي تحمل اسم “أيبلا”، وذلك بعد تقديم الخدمات البحرية من قبل القاطرات وقوارب الإرشاد التابعة للشركة.

 

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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