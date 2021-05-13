سعر الدولار يتمسك بمكاسبه وسط مخاوف ناجمة عن مفاجأة

(رويترز) – حافظ الدولار على مكاسبه يوم الخميس، مدعوما بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعدما تسبب ارتفاع قوي مفاجئ لأسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في إثارة المخاوف بشأن زيادة الضغوط التضخمية.

وسيتحول تركيز المتعاملين الآن إلى تقرير طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة المقرر صدوره في وقت لاحق يوم الخميس، وأرقام مبيعات التجزئة المقرر لها يوم الجمعة، وذلك لاستقاء مؤشرات بشأن ما إذا كان الضغط الصعودي على الأسعار سيستمر.

وبلغ الدولار 109.69 ين، ليقترب من أعلى مستوياته في خمسة أسابيع.

ومقابل اليورو، استقر الدولار عند 1.2077، وذلك بعد زيادته 0.6 بالمئة في الجلسة السابقة.

كما بلغ الدولار 0.9085 فرنك سويسري، ليكون على مقربة من قمة أسبوع.

كما استقر الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي.

وبلغ اليوان في المعاملات الداخلية 6.4545 مقابل الدولار، مواصلا النزول عن قمة ما يقرب من ثلاث سنوات التي بلغها يوم الاثنين.

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