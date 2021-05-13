أسعار الذهب ترتفع مع آمال برفع سعر الفائدة قريباً

ارتفع الذهب، اليوم الخميس بدعم من آمال في أن مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي لن يرفع أسعار الفائدة قريبا، غير أن المكاسب حد منها صعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وبحلول الساعة 05:46 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1816.63 دولار للأونصة، وذلك بعد نزول بأكثر من واحد بالمئة في الجلسة السابقة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زاد البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 2881.61 دولار للأونصة. وهبطت الفضة 0.5 بالمئة إلى 26.90 دولار للأونصة، في حين صعد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1211.87 دولار.

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