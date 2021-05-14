اقتصاد

مجلس الأعمال الأفريقي: أكثر من 150 شركة مشاركة في المعرض الليبي التونسي

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشف مجلس الأعمال الأفريقي التونسي عن عدد الشركات المشاركة في المعرض الليبي التونسي الذي سيعقد خلال الفترة ما بين 23 و25 مايو الجاري.

وأفاد المجلس عبر بيان بأن عدد الشركات التونسية يفوق 150 مؤسسة متنوعة تهدف زيارة ليبيا لتعزيز التبادل التجاري وتطوير التعاون.

وشهدت العلاقة التجارية في البلدين علي نشاط واضح منذ مطلع العام الجاري نتج عنه زيارة وفد اقتصادي من الغرفة التجارية بمدينة صفاقس خلال فبراير الماضي

وبلغت قيمة التبادل التجاري بين تونس وليبيا عام 2020 أكثر من 3 مليار دينار ليبي وفقا لتصريحات وزير الخارجية السابق محمد سيالة مطلع العام الجاري خلال زيارته لتونس لبحث التعاون في كافة المجالات بين البلدين

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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