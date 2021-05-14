مصنع روجاتشيف لتعليب الحليب ينتج أول شحنة إلى ليبيا

قالت شركة” بلتا ” اليوم الإربعاء أن مصنع روجاتشيف لتعليب الحليب قد شحن الدفعة الأولى من منتجات الألبان إلى ليبيا.

وقال مصنع روجاتشيف لتعليب الحليب إن الليبيون يستهلكون كمية كبيرة من الحليب المكثف بدون سكر ، لاحظ الشركاء على الفور الجودة العالية لمنتجاتنا وأعلنوا عن عزمهم في التعاون معنا”.شحنت الشركة عدة حاويات من الحليب المكثف إلى ليبيا في أبريل.

وأوضحت الشركة إن ليبيا لا تمتلك طاقات إنتاجية كافية لتلبية الطلب المحلي على الغذاء يتعين على البلاد استيراد معظم المنتجات الغذائية ، بما في ذلك الحليب المكثف يعمل مصنع روجاتشيف ، لتعليب الحليب الآن على تسليم المزيد من المنتجات إلى هذا السوق.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية