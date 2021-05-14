مدير مشروع منحة الزوجة والأولاد: علاوة الزوجة والبنات فوق 18 عام “ستصرف”

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قال مدير مشروع منحة الزوجة والأولاد بوزارة الشؤون الاجتماعية علي البوسيفي إن علاوة الزوجة والبنات فوق سن الثامنة عشر المحددة وفقاً للقانون ستصرف وهذا موضوع لا نقاش فيه .

وأضاف البوسيفي – بحسب صحيفة صدى الاقتصادية :”هناك إجراءات تقوم بها الوزارة تخص بيانات الزوجة والبنات فوق سن الثامنة عشر وبعد استكمالها ستصرف العلاوة”.

وكان مدير مشروع منحة الزوجة والأولاد أكد أمس الخميس أن منحة الزوجة والأولاد لا تخضع لأي استقطاعات.

وأضاف البوسيفي أنه حسب ما ورد في قانون منحها وبالاتفاق مع مصرف ليبيا المركزي والمصارف التجارية فإنها لا تخضع لأي استقطاعات وتصرف كاملة للأسر المستفيدة منها.

ونوه مدير المشر