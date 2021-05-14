مسؤول تركي: ليبيا ثاني أكبر شريك تجاري لتركيا في أفريقيا

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قال رئيس مجلس الأعمال التركي الليبي مرتضى كرانفيل إن ليبيا ثاني أكبر شريك تجاري لتركيا في أفريقيا بعد مصر، بنحو 3 مليارات دولار في 2020، وتستمر الزيادة هذا العام.

وأضاف كرانفيل – بحسب وكالة الأناضول – أن ليبيا مفتاح القارة الأفريقية حيث تفرض دول القارة ضرائب جمركية عالية، بينما لا توجد رسوم جمركية تقريبا في ليبيا

وأفاد رئيس المجلس أن ليبيا بلد لا يوجد فيه إنتاج ويحتاج إلى استيراد عدد من احتياجاته، ولقطاع المقاولات مكانة مهمة في علاقاتنا الثنائية.

وأشار إلى أن حجم استثمارات القطاع الخاص في ليبيا حوالي 100 مليار، وهو بحاجة إلى الخبرة، وتركيا هي الأقرب والأكثر تجربة.