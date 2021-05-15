مطالبة بفتح مطار القاهرة أمام رحلات الطيران الليبي لتسهيل دخول العمالة المصرية لليبيا

القاهرة 15 مايو 2021 (وال)- قال رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية إبراهيم الجراري إن وفد وزارة الخارجية الليبية أثناء لقائه بمسؤولين مصريين بالقاهرة طلب فتح مطار القاهرة أمام رحلات الطيران الليبي، للعمل على دخول العمالة المصرية الوافدة عبر المنافذ الرئيسة للقضاء على الهجرة غير الشرعية، وإنهاء الرسوم المفروضة على عبور الليبيين من خلال منفذ السلوم، خاصة وأنها ليست مدرجة من خلال الدخول إلى أي منفذ آخر بينما كانت مطالب الجانب المصري تمثلت في الحديث عن مديونيات على السلطات الليبية والنادي الليبي للسيارات لمصر لم تسوَّ بسبب الانقسام في الدولة الليبية، وهذا من أهم ملفات النقاش على الطاولة، لاسيما وأن الليبيين يرجون عودة السيارات الليبية إلى مصر برسوم مخفضة .

وأوضح الجراري أن مطالب الوفد الليبي من القاهرة فحواها تسهيل حركة مرور المسافرين والبضائع في منفذ سلوم البري، وإلغاء الرسوم المفروضة على المسافر الليبي، وتفعسل الاتفاقيات السابقة بين الدولتين، وعودة رسوم السيارات السابقة كما كان الحال قبل 2011، فضلًا عن السماح بدخول سيارات الإسعاف إلى جميع المدن المصرية .

ووصف الجراري في تصريحات تلفزيونية بالقاهرة، المفاوضات بين الجانبين الليبي والمصري بأنها اتسمت بالانسيابية الشديدة، بهدف تحقيق مكتسبات فورية وقوية بين الجانبين، دون أن يؤثر ذلك على تأمين حدود البلدين وحماية الأمن القومي للدولتين . (وال)

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