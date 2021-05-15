اقتصاد

ميناء الحريقة يُصدّر 25 ألف طن متري من الزيت الثقيل

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أفادت الشركة العامة لأعمال القطر والإنقاذ والخدمات البحرية، عن إبحار الناقلة أيبلا، من على أرصفة ميناء الحريقة النفطي، بعد أن أتمّت شحن مادة الزيت.

وبحسب بيان الشركة الذي نشرته عبر منصتها الرسمية؛ فإن الناقلة، التي أبحرت ثاني أيام عيد الفطر، جاءت لشحن حوالي 25 ألف طن متري من مادة الزيت الثقيل، بعد تقديم الخدمات البحرية لها من قبل القاطرات وقوارب الإرشاد التابعة للشركة.

وفي وقت سابق، استقبلت أرصفة شركة الخليج العربي، بميناء الحريقة النفطي ناقلة النفط “ملتيمي”، وذلك لشحن مليون برميل من النفط خام.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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