ميناء الحريقة يُصدّر 25 ألف طن متري من الزيت الثقيل

أفادت الشركة العامة لأعمال القطر والإنقاذ والخدمات البحرية، عن إبحار الناقلة أيبلا، من على أرصفة ميناء الحريقة النفطي، بعد أن أتمّت شحن مادة الزيت.

وبحسب بيان الشركة الذي نشرته عبر منصتها الرسمية؛ فإن الناقلة، التي أبحرت ثاني أيام عيد الفطر، جاءت لشحن حوالي 25 ألف طن متري من مادة الزيت الثقيل، بعد تقديم الخدمات البحرية لها من قبل القاطرات وقوارب الإرشاد التابعة للشركة.

وفي وقت سابق، استقبلت أرصفة شركة الخليج العربي، بميناء الحريقة النفطي ناقلة النفط “ملتيمي”، وذلك لشحن مليون برميل من النفط خام.

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