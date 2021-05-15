غسلت ملابسها ففقدت 26 مليون دولار!

غسلت امرأة أمريكية، تذكرة يانصيب فائزة بقيمة 26 مليون دولار، وفقا لمسؤولى يانصيب كاليفورنيا.

وذكرت سكاى نيوز عربية، أنه كان لدى الفائز ببطاقة اليانصيب السوبر “سوبر لوتو بلاس” البالغة قيمته 26 مليون دولار حتى يوم الخميس للتقدم بدليل “حقيقى” للمطالبة بالجائزة، وقالت السيدة إنها اشترت اليانصيب منذ 6 شهور، لكنها وضعتها مع ملابسها فى الغسالة وتلفت، وفقا للمتجر فى نورووك.

وقال مدير المتجر، إن فيديو المراقبة يظهر الشخص الذى اشترى التذكرة، وأن المرأة جاءت مؤخرا إلى المتجر، وقالت إنها اشترت التذكرة ووضعتها فى جيبها ثم غسلت تلك القسيمة الورقية القيمة جدا، مما أدى إلى إتلافها.

وعندما اقترح على المرأة التحدث إلى المراسلين المنتظرين الذين كانوا يأملون فى تحديد الفائز وإجراء مقابلة معه، رفضت المرأة، وتم تسليم نسخة من فيديو المراقبة إلى مسؤولى يانصيب كاليفورنيا، لكن المتجر أعاد التسجيل على النسخة الأصلية ولم تعد تحتوى على اللقطات التى تثبت أن المرأة اشترت البطاقة، وفقا لمدير المتجر، الذى وصف الفائزة بأنها امرأة فى الأربعينيات من عمرها.

ويقول مسؤولو اليانصيب، إن الشخص الذى يعتقد أنه فائز يجب أن يملأ استمارة المطالبة، لكن إذا فقد شخص ما تذكرة، فيجب عليه تقديم دليل على أنه يمتلكها، مثل صورة للوجه الأمامى والخلفى للتذكرة، على حد قول المسؤولين.

ولكن بصرف النظر عن ذلك، فإن فيديو المراقبة لن يكون كافيا للتحقق من شراء تذكرة اليانصيب السوبر الفائزة، على حد قولهم.

وفى هذه الحالة، فإن هذه الجائزة ستصبح واحدة من أكبر 5 جوائز كبرى فى اليانصيب السوبر “سوبر لوتو بلاس” لم تتم المطالبة بها منذ أكثر من 20 عاما، وبالتالى فإنه سيتم تحويل القيمة النقدية البالغة 19.7 مليون دولار إلى مدارس كاليفورنيا العامة.

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