إصلاح عطل فني في خطوط نقل الطاقة برأس لانوف

أعلنت شركة “رأس لانوف” عن تمكن الفرق الفنية المختصة من إعادة تشغيل كافة وحدات المرافق، بعد توقف استمر لأكثر من 24 ساعة؛ بسبب خلل فني.

وبحسب بيان الشركة؛ فإن الخلل الفني في خطوط نقل الطاقة بين المجمع الصناعي والمدينة السكنية تسبب في خروج كافة وحدات التوليد بالمرافق عن الخدمة، وعليه باشرت الفرق الفنية المختصة بمعالجة الموقف وتحديد مسببات العطب والبدء في عمليات إعادة التشغيل.

وأفادت الشركة، في بيانها، أنه تمت معالجة الخلل الفني وإتمام عمليات إعادة التشغيل إضافة لإعداد تقرير فني مفصل ودقيق عن أسباب التوقف والمعالجات التي نفذت.

وأكدت أنه ستتم إعادة تغذية المدينة السكنية بالكهرباء عن طريق وحدات المرافق بالمجمع الصناعي، مما يتطلب فصل التيار الكهربائي لمدة لا تتجاوز نصف ساعة.

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