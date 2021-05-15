الصادرات التركية لليبيا ترتفع 58%

أفادت وكالة الأناضول التركية بتحقيق الصادرات التركية إلى ليبيا زيادة بنسبة 58 بالمئة.

وأوضحت الوكالة التركية أن هذه الزيادة مسجلة عن الأشهر الـ 4 الأولى من عام 2021، مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائت.

وجاء عن المصدر نفسه أن قيمة الصادرات التركية إلى ليبيا ارتفعت خلال هذه الفترة، إلى 826 مليون دولار.

ونوهت الأناضول إلى أنه في أبريل الماضي وحده زاد حجم الصادرات التركية إلى ليبيا، بنسبة 228 بالمئة، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي.

وأوردت الوكالة عن رئيس مجلس العمل التركي الليبي في مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي مرتضى قرنفيل، أن اهتمام حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بالمستثمرين الأتراك، انعكس إيجابياً على أرقام التبادل التجاري بين البلدين.

وأضاف أن الفرص متاحة في ليبيا للاستثمارات السريعة في بعض القطاعات، مثل الطاقة، والصناعات الدفاعية، والمواد الغذائية، وإعادة التدوير.

وأكد قرنفيل في السياق نفسه أنهم يهدفون لرفع حجم الصادرات التركية إلى ليبيا، إلى مستوى 10 مليارات دولار سنوياً، مشدداً أن بلوغ الرقم المذكور ليس بالأمر الصعب.

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