أخر أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم السبت

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم السبت 15 مايو 2021م، خلال اخر تحديث للأسعار القيم الآتية:

الدولار الامريكي =5.13 دينار ليبي

الدولار حوالة تركيا =5.13 دينار ليبي

الدولار حوالة دبي =5.12 دينار ليبي

الدولار بشيك التجارة والتنميه =6.00

الدولار بشيك الوحدة =5.95

الدولار بشيك الجمهورية =5.15

اليورو= 6.07 دينار ليبي

الباوند =7.10 دينار ليبي

الليرة التركية = 0.62 دينار ليبي

الجنية المصري = 0.33 دينار ليبي

الذهب الكسر عيار 18 بـ 212 دينار ليبي

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي