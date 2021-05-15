تحسّن ملحوظ في الكهرباء رغم تواصل “السرقات”

يشهد التيار الكهربائي تحسناً ملحوظاً بعد سنوات من الانقطاعات المتكررة، وبحسب آخر نشرة لطرح الأحمال أعلنت عنها الشركة فإنه لا يوجد طرح أحمال في الجناحين الغربي والجنوبي خلال اليوم الثاني من عيد الفطر، فيما يشهد الجناح الشرقي استقراراً نسبياً للتيار، وعدم وجود ساعات لطرح الأحمال فيه، فيما كانت ساعات الانقطاع التي أعلنت عنها الشركة قبل أيام حوالي ساعتين في اليوم للمنطقة الشرقية، بينما لم يشهد الجناحان الغربي والجنوبي أي ساعات لطرح الأحمال منذ الاثنين الماضي.

ويأتي التحسن الأخير في وقت ما تزال فيه أسلاك الكهرباء تتعرض للسرقات، إذ أعلنت الشركة قبل يومين أن أسلاكاً بطول 450 مترًا في منطقة النجيلة جنوب جنزور تعرضت للسرقة، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء على عدد من المنازل الأربعاء.

وأوضحت الشركة أن السرقات طالت أيضاً أسلاك ضغط عالٍ على خط الصابون من 30 الرقدالين بطول 650 متراً بدائرة توزيع التابعة لإدارة الساحل، كما وصلت التعديات على خط زيات من 30 الجمال، حيث تمت سرقة أسلاك كهرباء بطول 300 متر بإدارة توزيع الجفارة، ما أدى لفقد التغذية على نحو 6 محولات. إضافة لسرقة كابل حجم 95 ضغط منخفض مسافة 17 متراً على خط التحدي بدائرة توزيع الكريمية التابعة لإدارة توزيع طرابلس.

ومع السرقات المعلن عنها والتحسن الأخير إلا أن هواجس المواطنين من حدوث انقطاعات أو إظلام تام، ما تزال قائمة، إذ شهدت المنطقة الشرقية مؤخراً ولعدة مرات إظلاماً تاماً، وهو ما دانه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، معتبراً أنه انقطاع «غير مبرر» و«حدث بفعل فاعل»، معلناً رفع ملف بهذا الخصوص إلى النائب العام.

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