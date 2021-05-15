وزير الصحة يجتمع لمناقشة آلية العمل وكيفية تحسين وتوطين العلاج بالخارج

عقد وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية “علي الزناتي” اليوم السبت 15 مايو 2021 اجتماعاً، ضم أعضاء الديوان والوفد المرافق له

تناول الاجتماع مناقشة آلية العمل التي سيتم من خلالها تحسين وتوطين العلاج؛ وكذلك مراجعة تشكيل اللجان وخاصة لجان العلاج بالخارج، على أن تتم خلال الأيام القليلة القادمة بالتواصل مع عدد من الجهات المختصة التي بإستطاعتها المساهمة والمساعدة في توطين العلاج.

والجدير بالذكر يهدف هذا الاجتماع إلى تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وذلك من خلال الوقوف المباشر حول المشاكل التي تعرقل تقديم الخدمات الصحية.

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