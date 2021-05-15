اقتصاد

صادرات تركيا إلى ليبيا ترتفع 228% في أبريل

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ارتفعت صادرات تركيا إلى ليبيا 58 بالمئة على أساس سنوي في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2021، لتصل إلى 826 مليون دولار.

وقال رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية بالحكومة التركية ومجلس الأعمال التركي الليبي مرتضى كارانفيل، إنه بينما ارتفعت صادرات تركيا الإجمالية بنسبة 33.1٪ في الفترة من يناير إلى أبريل، وصلت هذه الزيادة في ليبيا إلى 58٪ ، أي ضعف المُعدّل العام تقريبًا.

وأضاف كارانفيل لوكالة الأناضول أن الصادرات إلى ليبيا ارتفعت بنسبة 228٪ في أبريل وحده لتصل إلى 263.3 مليون دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقال: “نعلم أن القطاع الخاص التركي متحمس لاستكمال المشاريع المفقودة والمشاركة في مشاريع جديدة في ليبيا”، في إشارة إلى العمل الذي كان يجب التخلي عنه بسبب الاضطرابات في ليبيا.

وشدد على أن ليبيا لديها احتياجات تراكمت، خاصة بسبب الوضع على مدى السنوات العشرة الماضية وتحتاج إلى حل سريع.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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