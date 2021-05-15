صادرات تركيا إلى ليبيا ترتفع 228% في أبريل

ارتفعت صادرات تركيا إلى ليبيا 58 بالمئة على أساس سنوي في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2021، لتصل إلى 826 مليون دولار.

وقال رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية بالحكومة التركية ومجلس الأعمال التركي الليبي مرتضى كارانفيل، إنه بينما ارتفعت صادرات تركيا الإجمالية بنسبة 33.1٪ في الفترة من يناير إلى أبريل، وصلت هذه الزيادة في ليبيا إلى 58٪ ، أي ضعف المُعدّل العام تقريبًا.

وأضاف كارانفيل لوكالة الأناضول أن الصادرات إلى ليبيا ارتفعت بنسبة 228٪ في أبريل وحده لتصل إلى 263.3 مليون دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقال: “نعلم أن القطاع الخاص التركي متحمس لاستكمال المشاريع المفقودة والمشاركة في مشاريع جديدة في ليبيا”، في إشارة إلى العمل الذي كان يجب التخلي عنه بسبب الاضطرابات في ليبيا.

وشدد على أن ليبيا لديها احتياجات تراكمت، خاصة بسبب الوضع على مدى السنوات العشرة الماضية وتحتاج إلى حل سريع.

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