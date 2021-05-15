نائب رئيس الوزراء يختار البوانيس مقراً لديوان الحكومة بالمنطقة الجنوبية

قام نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية “رمضان أبوجناح” بزيارة منطقة وادي البوانيس، حيث التقى عميد البلدية وعدد من أعضاء المجلس البلدي للمدينة.

اطّلع خلالها “بوجناح” على نسبة الإنجاز في صيانة مقري المجلس البلدي البوانيس وديوانه، وتابع أوضاع البُنية التحتية للطرق الرئيسية المتهالكة، وسير العديد من المصانع بالمنطقة كمصنع الطوب الرملي ومصنع المزرعة لصناعة الدقيق، كذلك أعمال البناء بمقر نادي العُلا الرياضي الكائن بمنطقة سمنو.

وأعلن النائب في ختام زيارته تخصيص مقر ديوان المجلس البلدي للمنطقة ليُصبح مقراً لرئاسة مجلس الوزراء بالمنطقة الجنوبية.

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