زيادة الصادرات التركية إلى ليبيا بنسبة 58% خلال 4 أشهر

حققت الصادرات التركية إلى ليبيا، زيادة بنسبة 58%، خلال الأشهر ال4 الأولى من عام 2021، مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائت.

وأفادت وكالة ” الأناضول” للأنباء، بارتفاع قيمة الصادرات التركية إلى ليبيا، خلال هذه الفترة، إلى 826 مليون دولار.

وفي أبريل/ نيسان الماضي لوحده، زاد حجم الصادرات التركية إلى ليبيا، بنسبة 228 بالمئة، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي.

وفي حديثه للأناضول، قال مرتضى قرنفيل، رئيس مجلس العمل التركي الليبي في مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي، إن اهتمام حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بالمستثمرين الأتراك، انعكس إيجابياً على أرقام التبادل التجاري بين البلدين.

وأشار إلى أن الفرص متاحة في ليبيا للاستثمارات السريعة في بعض القطاعات، مثل الطاقة، والصناعات الدفاعية، والمواد الغذائية، وإعادة التدوير.

وأكد أنهم يهدفون لرفع حجم الصادرات التركية إلى ليبيا، إلى مستوى 10 مليارات دولار سنوياً، مشدداً أن بلوغ الرقم المذكور ليس بالأمر الصعب.

