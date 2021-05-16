الصادرات التركية إلى ليبيا تحقق زيادة بنسبة 58 بالمائة خلال الأشهر 4 أشهر الأولى من عام 2021

طرابلس 15 مايو 2021 ( وال )- حققت الصادرات التركية إلى ليبيا، زيادة بنسبة 58 في المائة، خلال الأشهر الـ 4 الأولى من عام 2021، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت وكالة أنباء الأناضول إن قيمة الصادرات التركية إلى ليبيا ارتفعت خلال هذه الفترة إلى 826 مليون دولار.

وأوضحت أنه في أبريل الماضي زاد حجم الصادرات التركية إلى ليبيا، بنسبة 228 في المائة، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي.

في ذات السياق، قال رئيس مجلس العمل التركي الليبي في مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي ” مرتضى قرنفيل ” إن اهتمام حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بالمستثمرين الأتراك، انعكس إيجابيا على أرقام التبادل التجاري بين البلدين”. وأشار ” قرنفيل” إلى أن الفرص متاحة في ليبيا للاستثمارات السريعة في بعض القطاعات، مثل الطاقة، والصناعات الدفاعية، والمواد الغذائية، وإعادة التدوير.

وأكد أنهم يهدفون لرفع حجم الصادرات التركية إلى ليبيا إلى مستوى 10 مليارات دولار سنويًا، مشددًا على أن بلوغ الرقم المذكور ليس بالأمر الصعب. (وال)

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