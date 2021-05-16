شركة الواحة تعلن إعادة إعمار مرافق حقل الظهرة

تواصل فرق إعادة تأهيل حقل الظهرة التابعة لشركة الواحة للنفط، وبالتعاون مع قسم الإنشاءات الحقلية، عملية صيانة وإعادة إعمار مرافق حقل الظهرة.

وبحسب ما أفادت به الشركة في بيان لها عبر منصتها الرسمية، فإن عملية إعادة التأهيل تتضمن إزالة المخلفات والمعدات والمحولات والكوابل المتضررة وصيانة أبراج نقل خطوط الجهد العالي على مسافة 30 كم، إضافة لاستبدال وربط خطوط الجهد العالي بطول 40 كم بين محطة القطار وحقل الظهرة.

وبحسب الشركة فإن هذه العملية تأتي تباعاَ إلى حين إكمال عمليات رفع الأنقاض والمواد المتضررة وتهيئة المواقع للبدء في الصيانة وتوفير الطاقة الكهربائية لمرافق الحقل.

ويعمل قسم الإنشاءات الحقلية على استكمال التجهيزات للشروع في تغيير فواصل الإنتاج وتركيب فاصل جديد وذلك لتغيير خط نقل النفط الخام بين المحطات والذي يبلغ طوله 5كم تمهيدا لوضع المحطات على الإنتاج.

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