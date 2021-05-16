اقتصاد

الاقتصاد التونسي ينكمش بنسبة 3% في الربع الأول

تم النشر منذُ 32 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشف المعهد الوطني للإحصاء في تونس ضمن أحدث بيانات له، عن انكماش اقتصاد البلاد بنسبة 3 في المائة خلال الربع الأول من عام الحالي مقارنة بالعام السابق.

كما أظهرت البيانات انكماش الناتج المحلي الإجمالي لتونس بنسبة 1.7 في المائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2019، إلى جانب ذلك ذكر المعهد الوطني للإحصاء أن معدلات البطالة وصلت إلى 17.8 في المائة، بينما تجاوز عجز الميزانية 11 في المائة في عام 2020.

وفي خضم ذلك، أعلن سفير الاتحاد الأوروبي لدى تونس في وقت سابق عن موافقة المفوضية الأوروبية على منح تونس قرضاً بقيمة 600 مليون يورو، وذلك لمساعدتها على مجابهة الأزمة الاقتصادية الناجمة عن وباء كورونا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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