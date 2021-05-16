الاقتصاد التونسي ينكمش بنسبة 3% في الربع الأول

كشف المعهد الوطني للإحصاء في تونس ضمن أحدث بيانات له، عن انكماش اقتصاد البلاد بنسبة 3 في المائة خلال الربع الأول من عام الحالي مقارنة بالعام السابق.

كما أظهرت البيانات انكماش الناتج المحلي الإجمالي لتونس بنسبة 1.7 في المائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2019، إلى جانب ذلك ذكر المعهد الوطني للإحصاء أن معدلات البطالة وصلت إلى 17.8 في المائة، بينما تجاوز عجز الميزانية 11 في المائة في عام 2020.

وفي خضم ذلك، أعلن سفير الاتحاد الأوروبي لدى تونس في وقت سابق عن موافقة المفوضية الأوروبية على منح تونس قرضاً بقيمة 600 مليون يورو، وذلك لمساعدتها على مجابهة الأزمة الاقتصادية الناجمة عن وباء كورونا.

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