وزير الدولة لشؤون الهجرة في زيارة لبلدي سبها للوقوف على الأوضاع الأمنية بالمنطقة الجنوبية

اجتمع عميد بلدية سبها المكلف “إبراهيم الشاوش” صباح اليوم الأحد، مع وزير الدولة لشؤون الهجرة بحكومة الوحدة الوطنية “أجديد معتوق” وبحضور كل من جهاز الحرس البلدي ومديرية الأمن.

تناول الاجتماع مناقشة والوقوف على العراقيل والمعوقات وكيفية سير العمل، وكذلك الأوضاع الأمنية وبالتحديد في جانب الهجرة الغير شرعية بالمنطقة الجنوبية، حيث توجه الوزير والوفد المرافق بشكل مباشر إلى زيارة مديرية أمن سبها، وكذلك الإطلاع على المبنى الذي تم تخصيصه من قبل بلدية سبها لمكتب التحري وجمع المعلومات بجهاز الهجرة الغير شرعية بالمنطقة الجنوبية .

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