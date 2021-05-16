ميناء الحريقة يشحن 22 ألف طن من مادة “لايت نافتا”

رست على أرصفة شركة البريقة لتسويق النفط بميناء الحريقة النفطي ناقلة نفط جديدة، لشحن كمية من مادة النافتا.

وبحسب ما أفادت به الشركة العامة لأعمال القطر والإنقاذ والخدمات البحرية في بيانها، فإن الناقلة التي تحمل اسم إيكو فليت، جاءت لشحن حوالي 22 ألف طن من مادة لايت نافتا، وذلك بعد تقديم الخدمات البحرية لها من قبل القاطرات وقوارب الإرشاد التابعة للشركة.

وفي وقت سابق، أعلنت الشركة عن إبحار الناقلة إيبلا، من على أرصفة ميناء الحريقة النفطي، بعد أن أتمّت شحن حوالي 25 ألف طن متري من مادة الزيت الثقيل.

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