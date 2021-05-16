اقتصاد

ميناء الحريقة يشحن 22 ألف طن من مادة “لايت نافتا”

تم النشر منذُ 36 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

رست على أرصفة شركة البريقة لتسويق النفط بميناء الحريقة النفطي ناقلة نفط جديدة، لشحن كمية من مادة النافتا.

وبحسب ما أفادت به الشركة العامة لأعمال القطر والإنقاذ والخدمات البحرية في بيانها، فإن الناقلة التي تحمل اسم إيكو فليت، جاءت لشحن حوالي 22 ألف طن من مادة لايت نافتا، وذلك بعد تقديم الخدمات البحرية لها من قبل القاطرات وقوارب الإرشاد التابعة للشركة.

وفي وقت سابق، أعلنت الشركة عن إبحار الناقلة إيبلا، من على أرصفة ميناء الحريقة النفطي، بعد أن أتمّت شحن حوالي 25 ألف طن متري من مادة الزيت الثقيل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك