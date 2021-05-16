أخر أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الاحد

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاحد 16 مايو 2021م، خلال اخر تحديث للأسعار القيم الآتية:
الدولار الامريكي =5.13 و5.125 دينار ليبي
الدولار حوالة تركيا =5.13 دينار ليبي
الدولار حوالة دبي =5.125 دينار ليبي
الدولار بشيك التجارة والتنميه =6.00
الدولار بشيك الوحدة =5.95
الدولار بشيك الجمهورية =5.15
اليورو= 6.07 دينار ليبي
الباوند =7.10 دينار ليبي
الليرة التركية = 0.62 دينار ليبي
الجنية المصري = 0.33 دينار ليبي
الذهب الكسر عيار 18 بـ 212 دينار ليبي
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