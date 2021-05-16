المؤسسة الوطنية للنفط تسلّم شحنة من الأجهزة والمعدّات الطبية لمستشفى زوارة

وصلت اليوم الأحد الموافق 16 مايو 2021 إلى مدينة زوارة شحنة من المعدات والأجهزة الطبيّة المقدّمة من المؤسسة الوطنية للنفط وشركة إيني شمال أفريقيا، وذلك لاستخدامها بمستشفى المدينة.

وجاء تسليم هذه الشحنة بحضور ممثل عن إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط “علي كريدان” وعن شركة إيني “د.زياد الشنطة”، وعن بلدية زوارة كلاً من عميد البلدية “حافظ بن ساسي” وعضو المجلس البلدي ” أنور أبو الشواشي”.

وتحتوي الشحنة على أجهزة التنفس الصناعي لحديثي الولادة، وأجهزة مراقبة الوظائف الحيوية، وجهاز تخدير وأجهزة الموجات فوق الصوتية، وجهاز الأيكو المختص بقياسات القلب، كذلك جهاز قياس نبض الجنين، وأخيراً جهاز تنظيم التيار الكهربائي الخاص بالأشعة.

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