رمضان أبوجناح يشدد على ضرورة الإلتزام بفتح محطات الوقود بشكل دائم بمنطقة الشاطئ

اجتمع نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية “رمضان أبوجناح” ، اليوم الأحد 16 مايو 2021م بمقر مديرية أمن الشاطي، مع مدير أمن الشاطئ “صلاح السنوسي” وبحضور عمداء بلديات الشاطئ، والحرس البلدي وعدد من مدراء محطات الوقود بمنطقة الشاطئ.

حيث تم خلال الاجتماع مناقشة عملية تأمين محطات الوقود وعمليات نقلها بالمنطقة والألية التى سيتم بها توزيع الوقود على المواطن.

كما شدد “أبوجناح” على أصحاب المحطات بضرورة الإلتزام بفتح المحطات بشكل دائم حتى يتم رفع المعاناة عن المواطن بالمنطقة وسيتم إتخاذ إجراءات رادعة ضد المخالفين.

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