المؤسسة الوطنية للنفط تدعم قطاع الصحة ببلديتي زواره ورقدالين

طرابلس 16 مايو 2021 (وال)- سلّمت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الأحد، معدات وأجهزة طبية لصالح مستشفى زواره البحري ومستشفى رقدالين القروي، وذلك في إطار برامج التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية للشركات الأجنبية العاملة في ليبيا وبرعاية من شركة “أيني” الايطالية.

وشملت المعدات أجهزة التنفس الصناعي الخاصة بحديثي الولادة، أجهزة مراقبة الوظائف الحيوية، جهاز تخدير، أجهزة موجات فوق الصوتية، جهاز الإيكو الخاص بالقلب، جهاز قياس نبض الجنين، بالإضافة إلى معدات وأجهزة طبية أخرى، وكذلك أجهزة تنظيم التيار الكهربائي الخاص بقسم الأشعة. (وال)

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